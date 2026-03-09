محافظ جدة يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بجدة عادل بن عايض آل حامد.
واطلع سموه خلال الاستقبال على عرض يتضمن استعدادات الإدارة للعشر الأواخر من شهر رمضان، وتهيئة الجوامع والمصليات لصلاة العيد بالمحافظة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الإدارة لرفع مستوى الجاهزية طيلة شهر رمضان، مع تكثيف الأعمال الميدانية خلال العشر الأواخر لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي بيوت الله.
