قتلى وجرحى ومبنى سكني مدمر في خاركيف.. قصف روسي عنيف على أوكرانيا

البلاد (خاركيف)

شنّت روسيا هجوماً واسعاً على أوكرانيا خلال الليل، شمل 29 صاروخاً و480 طائرة مسيّرة، مستهدفة بنى تحتية للطاقة والسكك الحديدية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم أطفال.

في خاركيف، دُمّر مبنى سكني مكون من خمسة طوابق، ولا يزال عدد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض، فيما تباشر فرق الإنقاذ عمليات البحث. وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استمرار إزالة الأنقاض عقب القصف، بينما قدر رئيس بلدية المدينة عدد القتلى بـ9 أشخاص.

كما سُجلت إصابات وقتلى في مناطق دنيبروبيتروفسك، سومي، زابوريجيا وتشوغويف نتيجة الطائرات المسيرة الروسية، وأُطلق إنذار جوي في أنحاء البلاد.

وتزامن الهجوم مع توتر الأوضاع على الحدود البولندية، حيث نشر سلاح الجو البولندي طائرات لحماية المجال الجوي في المناطق الحدودية.

ويأتي التصعيد بعد تبادل 500 أسير حرب بين موسكو وكييف الأسبوع الماضي، بمساعدة الولايات المتحدة والإمارات، فيما تستعد كييف لعقد جولة جديدة من المفاوضات في أبوظبي أو سويسرا أو تركيا، على الرغم من تعثر المحادثات السابقة.