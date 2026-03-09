في حصاد الـ”26″ من يلو.. العُلا يعزز مركزه الثالث وتعثر الدرعية

منذ ٢ ساعات
الرياض
القراءة الصوتية
البلاد (جدة)
استكملت منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، في ظل غياب المتصدر أبها بعد تأجيل مواجهته أمام الجبيل، وتعثر ملاحقه المباشر الدرعية، وواصل العُلا نتائجه الإيجابية ليعزز موقعه في المركز الثالث.
وتقرر تأجيل مباراة أبها والجبيل بسبب ظروف الطيران التي حالت دون وصول بعثة الجبيل إلى مدينة أبها في الموعد المحدد، على أن تُحدد لها لجنة المسابقات موعدًا لاحقًا.
وفرط الدرعية في فرصة تقليص الفارق مع المتصدر بعد تعادله مع مضيفه الفيصلي بنتيجة (2 – 2)، ليرفع الدرعية رصيده إلى (53) نقطة في المركز الثاني خلف أبها المتصدر بـ (62) نقطة, علمًا أن الفريقين خاضا (25) مباراة ولكل منهما مباراة مؤجلة, في المقابل رفع الفيصلي رصيده إلى (46) نقطة متراجعًا إلى المركز السادس.
وواصل العُلا عروضه القوية بعدما حقق فوزًا عريضًا على مضيفه جدة بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى (52) نقطة متقدمًا إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد جدة عند (31) نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي بقية المباريات، حقق الرائد فوزًا مهمًا على ضيفه الجبلين بنتيجة (3 – 1) ليرفع رصيده إلى (41) نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الجبلين عند (49) نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع.
واستعاد العروبة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه العربي بهدف دون مقابل، رافعًا رصيده إلى (47) نقطة في المركز الخامس، وبقي العربي عند (16) نقطة في المركز السادس عشر.
وتغلب البكيرية على ضيفه العدالة بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى (37) نقطة في المركز الثامن، مقابل (17) نقطة للعدالة في المركز الخامس عشر, وبالنتيجة ذاتها فاز الزلفي على ضيفه الوحدة ليصل إلى (35) نقطة في المركز التاسع، وبقي الوحدة عند (32) نقطة في المركز الحادي عشر.
وحسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مواجهة الطائي والأنوار، ليرفع الطائي رصيده إلى (32) نقطة في المركز العاشر، والأنوار إلى (31) نقطة في المركز الثاني عشر.
وعاد الجندل بفوز من ملعب مضيفه الباطن بنتيجة (2 – 1)، ليرفع رصيده إلى (26) نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد الباطن عند (14) نقطة في المركز السابع عشر مع مباراة مؤجلة, وبفارق الأهداف عن الجبيل صاحب المركز الثامن عشر وله مباراة مؤجلة أيضًا.
ومع ختام الجولة السادسة والعشرين، انفرد لاعب الدرعية جايتان لابورد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد (23) هدفًا، متقدمًا على لاعب أبها سيلا سو صاحب الـ (22) هدفًا، وجاء لاعب العروبة نوانكو سيمون ثالثًا برصيد (20) هدفًا.
وعلى صعيد الإحصاءات، لا يزال أبها يتصدر قائمة الفرق الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ (19) فوزًا، مقابل (16) فوزًا للدرعية و(15) فوزًا للعُلا، ويعد أبها الأقل خسارة في الدوري بهزيمة واحدة، يليه الدرعية والعُلا والفيصلي بأربع هزائم لكل منهم.
وتقرر تأجيل مباراة أبها والجبيل بسبب ظروف الطيران التي حالت دون وصول بعثة الجبيل إلى مدينة أبها في الموعد المحدد، على أن تُحدد لها لجنة المسابقات موعدًا لاحقًا.
وفرط الدرعية في فرصة تقليص الفارق مع المتصدر بعد تعادله مع مضيفه الفيصلي بنتيجة (2 – 2)، ليرفع الدرعية رصيده إلى (53) نقطة في المركز الثاني خلف أبها المتصدر بـ (62) نقطة, علمًا أن الفريقين خاضا (25) مباراة ولكل منهما مباراة مؤجلة, في المقابل رفع الفيصلي رصيده إلى (46) نقطة متراجعًا إلى المركز السادس.
وواصل العُلا عروضه القوية بعدما حقق فوزًا عريضًا على مضيفه جدة بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى (52) نقطة متقدمًا إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد جدة عند (31) نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي بقية المباريات، حقق الرائد فوزًا مهمًا على ضيفه الجبلين بنتيجة (3 – 1) ليرفع رصيده إلى (41) نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الجبلين عند (49) نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع.
واستعاد العروبة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه العربي بهدف دون مقابل، رافعًا رصيده إلى (47) نقطة في المركز الخامس، وبقي العربي عند (16) نقطة في المركز السادس عشر.
وتغلب البكيرية على ضيفه العدالة بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى (37) نقطة في المركز الثامن، مقابل (17) نقطة للعدالة في المركز الخامس عشر, وبالنتيجة ذاتها فاز الزلفي على ضيفه الوحدة ليصل إلى (35) نقطة في المركز التاسع، وبقي الوحدة عند (32) نقطة في المركز الحادي عشر.
وحسم التعادل الإيجابي (1 – 1) مواجهة الطائي والأنوار، ليرفع الطائي رصيده إلى (32) نقطة في المركز العاشر، والأنوار إلى (31) نقطة في المركز الثاني عشر.
وعاد الجندل بفوز من ملعب مضيفه الباطن بنتيجة (2 – 1)، ليرفع رصيده إلى (26) نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد الباطن عند (14) نقطة في المركز السابع عشر مع مباراة مؤجلة, وبفارق الأهداف عن الجبيل صاحب المركز الثامن عشر وله مباراة مؤجلة أيضًا.
ومع ختام الجولة السادسة والعشرين، انفرد لاعب الدرعية جايتان لابورد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد (23) هدفًا، متقدمًا على لاعب أبها سيلا سو صاحب الـ (22) هدفًا، وجاء لاعب العروبة نوانكو سيمون ثالثًا برصيد (20) هدفًا.
وعلى صعيد الإحصاءات، لا يزال أبها يتصدر قائمة الفرق الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ (19) فوزًا، مقابل (16) فوزًا للدرعية و(15) فوزًا للعُلا، ويعد أبها الأقل خسارة في الدوري بهزيمة واحدة، يليه الدرعية والعُلا والفيصلي بأربع هزائم لكل منهم.