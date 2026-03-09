طهران تؤكد قدرتها على مواصلة القتال 6 أشهر.. الحرس الثوري يتوعد بحرب طويلة

البلاد (طهران)

توعد الحرس الثوري الإيراني بمواصلة الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، مؤكداً قدرة القوات المسلحة الإيرانية على الاستمرار في العمليات العسكرية بالوتيرة الحالية رغم الضربات المكثفة التي تتعرض لها البلاد.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني: إن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على خوض “حرب ضارية لمدة ستة أشهر على الأقل”، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل ضد ما وصفه بالأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف أن إيران استهدفت حتى الآن أكثر من 200 هدف مرتبط بالولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن طهران تملك القدرات العسكرية الكافية لمواصلة المواجهة في ظل التصعيد المتواصل منذ اندلاع الحرب.

وفي المقابل، شهدت إسرائيل حالة استنفار أمني بعد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيها، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، ما دفع السلطات إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وإصدار تعليمات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ والأماكن الآمنة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية تصدت لما لا يقل عن أربع موجات من الصواريخ خلال نحو خمس ساعات، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار شملت معظم مناطق شمال ووسط وجنوب إسرائيل، بما في ذلك مدن رئيسية مثل تل أبيب وحيفا وبئر السبع.

وبعد انتهاء الهجمات، أعلن الجيش السماح للسكان بمغادرة المناطق المحمية، مؤكداً استمرار حالة التأهب في ظل توقعات بتجدد الهجمات.

وتأتي هذه التطورات مع دخول الحرب يومها التاسع، وسط تصعيد عسكري متبادل وتقديرات متزايدة بأن الصراع قد يستمر لأسابيع مقبلة، خاصة مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الضربات العسكرية ضد إيران ستتواصل ما لم تعلن طهران استسلامها دون شروط، وهو ما ترفضه القيادة الإيرانية.