سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي صحيفة البلاد 21 / رمضان / 1447 هـ 9 مارس 2026 البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز. وجرى خلال الاتصال إدانة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي