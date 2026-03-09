الأولى

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا

21 / رمضان / 1447 هـ       9 مارس 2026

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإيطالية السيد أنتونيو تاجاني.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار، حيث أكد على أهمية خفض التصعيد، وأعرب عن تضامن بلاده مع المملكة، وإدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة وعددًا من دول المنطقة.

