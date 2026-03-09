سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإيطالية السيد أنتونيو تاجاني.
وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار، حيث أكد على أهمية خفض التصعيد، وأعرب عن تضامن بلاده مع المملكة، وإدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة وعددًا من دول المنطقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م