ختام هاكاثون طويق بحضور 1,500 مشارك ومشاركة

البلاد (الرياض)
اختتمت أكاديمية طويق هاكاثون طويق، المخصّص لبناء القدرات الوطنية في تطوير حلول مبتكرة بمنهجيّة (VibeCoding) باستخدام أبرز أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وأقيم الهاكاثون في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض، لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة: من 6 إلى 8 مارس 2026م، برعاية إستراتيجية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورعاية رقمية من شركتي (NTT DATA) و (Replit).
وجاء الهاكاثون بحضور أكثر من 1,500 مشارك ومشاركة من مختلف المجالات والقطاعات، بصفته فرصة استثنائية للتقنيّين وغير التقنيّين، في بناء حلول إبداعية مبتكرة بدون كتابة سطر برمجي، وشهد الهاكاثون تنافس الفرق المشاركة في تطوير مشاريع نوعية في المجالات التالية: مستقبل العمل، والتعليم والتدريب، والصحة وجودة الحياة، وصناعة المحتوى الرقمي، التي مكّنت المشاركين من صقل مهاراتهم وخبراتهم في تطوير المنتجات التقنيّة دون الحاجة إلى خبرة برمجية مسبقة.
واختتم الهاكاثون بتتويج الفرق الفائزة بجوائز بقيمة 50,000 ريال سعودي، وجاء تكريم الفائزين على النحو التالي: المركز الأول فريق (سند)، والمركز الثاني فريق (شغف الطاقة)، والمركز الثالث فريق (Sleep Assistant)، والمركز الرابع فريق (صون)، والمركز الخامس فريق (SafeDose) نظير تميُّزهم في تطوير مشاريع وحلول مبتكرة باستخدام مختلف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
يأتي هاكاثون طويق امتدادًا لجهود أكاديمية طويق في بناء وتمكين القدرات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل التقني، بما يسهم في دعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة، ومواكبة تطوُّرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.