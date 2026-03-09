تصعيد خطير في الضفة وغزة.. فلسطين ومصر تدينان اعتداءات المستوطنين

البلاد (رام الله، القاهرة)

ارتفعت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، في وقت حذرت فيه الجهات الرسمية الفلسطينية والمصرية من مخاطر هذه السياسات التصعيدية على الأمن والاستقرار الإقليمي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة الإرهابية التي ارتكبها المستعمرون في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن تصعيد ممنهج ضد الفلسطينيين وأراضيهم، مدعومة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتصنيف هذه الميليشيات الاستعمارية كمنظمات إرهابية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أسفرت هجمات المستوطنين عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة عدة أفراد من عائلته، ما يعكس استمرار محاولات الاحتلال فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتسريع سياساته الاستيطانية الممنهجة لتفريغ الأرض تدريجيًا من أصحابها الأصليين. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم تمثل اعتداءً خطيرًا على المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان وداعميها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية هذه الاعتداءات بشدة، مشيرة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلاً عن استمرار إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه، وهو انتهاك للوضع القانوني والتاريخي للقدس.

في الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,126 شهيدًا و171,809 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال الجثامين من تحت ركام المنازل والمباني المدمرة بعد عامين من العدوان، حسب مصادر طبية فلسطينية. وقد شهد القطاع استشهاد 641 فلسطينيًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا التصعيد المستمر في سياق توتر متصاعد يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطرح تحديات كبيرة أمام جهود السلام والاستقرار في المنطقة، في وقت يطالب فيه الفلسطينيون والمراقبون الدوليون باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الأبرياء.