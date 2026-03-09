المسجد النبوي يستقبل اليوم المعتكفين والمعتكفات في العشر الأواخر من رمضان

البلاد (المدينة المنورة)
يستقبل المسجد النبوي اليوم المعتكفين والمعتكفات الذين أنهوا إجراءات تسجيلهم وحصلوا على تصاريح الاعتكاف، لأداء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتهيئة الأجواء الإيمانية وتيسير أداء هذه العبادة في أجواء من السكينة والطمأنينة.
وهيأت الهيئة مختلف الخدمات والتجهيزات الميدانية والتنظيمية للمعتكفين، بما يضمن أداءهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تقديم عدد من الخدمات المساندة التي تشمل الإرشاد والتنظيم والرعاية الصحية وخدمات الترجمة، إضافة إلى توفير الضيافة والاحتياجات الأساسية للمعتكفين.
كما خصصت الهيئة فرقًا ميدانية للإشراف على تنظيم حركة الدخول والخروج ومتابعة تقديم الخدمات، بما يسهم في تمكين المعتكفين من التفرغ للعبادة والذكر وتلاوة القرآن الكريم في أجواء روحانية داخل المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.