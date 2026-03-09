الأولى

الخارجية: المملكة تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية

صحيفة البلاد       9 مارس 2026

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة وصادق مواساتها لحكومتي وشعبي دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم لواجباتهم الوطنية، سائلةً الله لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمسان

دتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

