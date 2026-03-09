“البلديات والإسكان” ترفع جاهزيتها بأكثر من 18 ألف كادر بشري لخدمة المعتمرين والزوار في العشر الأواخر من رمضان

كثّفت وزارة البلديات والإسكان أعمالها الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتزامن مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، عبر خطط تشغيلية موسعة تنفذها أمانتا العاصمة المقدسة والمدينة المنورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال هذه الفترة.
وأوضحت الوزارة أن الجهود الميدانية تركز على تعزيز مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين.
وبيّنت أن أمانة العاصمة المقدسة تدير منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة في المنطقة المركزية والمواقع المحيطة بالمسجد الحرام، بمشاركة أكثر من 13 ألف كادر بشري مدعومين بعدد كبير من الآليات والمعدات المتخصصة التي تسهم في الحفاظ على نظافة المواقع ذات الكثافة العالية وتنظيم الخدمات في محيط الحرم.
كما تشمل الخطة تشغيل منظومة مواقف السيارات المساندة عبر خمسة مواقع بطاقة استيعابية تتجاوز (42) ألف مركبة، بما يسهم في تسهيل حركة الوصول إلى المسجد الحرام وتقليل الازدحام في المنطقة المركزية خلال أوقات الذروة.
وفي المدينة المنورة، تواصل الأمانة تنفيذ خطتها التشغيلية عبر تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومتابعة سلامة البنية التحتية، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة.
كما تدعم الأمانة جهودها الميدانية بأكثر من 5 آلاف كادر بشري وما يزيد على (1230) آلية تشغيلية، إضافة إلى تفعيل عدد من المنصات الإلكترونية التي تسهم في رفع كفاءة متابعة البلاغات وتحسين سرعة الاستجابة للخدمات البلدية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة المدن المقدسة لتقديم خدمات بلدية متكاملة تواكب الكثافة العالية للمعتمرين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
