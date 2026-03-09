الأميرة سما بنت فيصل تزور معسكر خدمة المعتمرين وتشيد بجهود الكشافة وتمكين الفتاة في العمل التطوعي

البلاد (مكة المكرمة)
تفقدت سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية اليوم، معسكر خدمة المعتمرين في الحرم المكي الذي تقيمه وتشرف عليه جمعية الكشافة العربية السعودية، واطلعت على الجهود التطوعية التي يقدمها الفتية والشباب والقائدات والقادة الكشفيون في خدمة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان.
واطلعت سموها خلال الزيارة على آليات العمل الميداني التي ينفذها المشاركون في المعسكر، والخدمات التي يقدمونها بالتكامل مع الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يسهم أكثر من (600) من الفتية والشباب والقادة الكشفيين والقائدات في تنظيم حركة الزوار، وإرشاد التائهين، وتقديم المساعدة لكبار السن، والإسهام في تسهيل أداء المناسك في أجواء يسودها التنظيم.
وأكدت سموها أن هذه الجهود تعكس القيم الأصيلة للكشافة القائمة على خدمة المجتمع وتعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي لدى الفتية والشباب، مشيدة بما تبذله مختلف القطاعات الكشفية المشاركة في المعسكر من جهود ميدانية نوعية لخدمة المعتمرين، وما يقدمونه من صورة مشرفة لشباب وفتيات الوطن في ميادين العطاء الإنساني.
ونوهت سموها بما يحظى به العمل الكشفي والعمل التطوعي في المملكة من دعم واهتمام من قيادة هذا الوطن، في ظل ما توليه حكومة المملكة -أيدها الله- من عناية متواصلة بالحرمين الشريفين، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة المعتمرين والزوار، وتقديم منظومة خدمات متكاملة ومتطورة تعكس مكانة المملكة وريادتها في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشارت سموها إلى أن مشاركة الفتيات في هذه البرامج التطوعية تأتي في إطار تمكين المرأة السعودية وتعزيز حضورها في ميادين العمل المجتمعي والإنساني، مبينة أن الجمعية تحرص على التدرج في زيادة أعداد المشاركات في البرامج الكشفية التطوعية عامًا بعد عام.
