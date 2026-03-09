إسرائيل: دمرنا 16 طائرة للحرس الثوري

البلاد (القدس المحتلة)

في إطار العمليات العسكرية المتصاعدة في إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تنفيذ سلسلة غارات على مواقع عسكرية استراتيجية في العاصمة طهران، أبرزها مطار مهرآباد الدولي. ووفق بيان رسمي، فقد استهدفت الضربات البنية التحتية العسكرية للمطار، وأسفرت عن تدمير 16 طائرة تابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المطار استُخدم من قبل الحرس الثوري كقاعدة لدعم وكلائه في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وذلك عبر نقل الأموال والمعدات العسكرية. كما أضاف البيان أن الغارات استهدفت طائرات مقاتلة إيرانية أخرى تشكل تهديدًا للطائرات الإسرائيلية العاملة في المجال الجوي الإيراني.

إلى جانب تدمير الطائرات، شملت الضربات الإسرائيلية عدة مواقع مهمة للحرس الثوري، منها مركز قيادة تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، كما تم استهداف الجامعة العسكرية المركزية للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) التي استخدمت كمرفق للطوارئ ومجمع لتجميع القوات، في واحد من أشرس الهجمات الإسرائيلية على منشآت عسكرية إيرانية منذ بدء الحرب.

وقد نفذت إسرائيل أكثر من 80 غارة على مواقع مختلفة في طهران ووسط إيران، في محاولة للحد من قدرة الحرس الثوري على شن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي يقوم بتسريع نشر أنظمة دفاعية متقدمة لمواجهة الطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط. وتستفيد واشنطن من التجربة الميدانية التي اكتسبتها خلال الحرب في أوكرانيا، حيث جرى اختبار هذه الأنظمة بنجاح ضد الطائرات المسيّرة الهجومية. وتهدف الولايات المتحدة إلى استخدام هذه التقنيات للتصدي لهجمات إيران، خصوصًا الطائرات المسيّرة من طراز “شاهد” التي شكّلت تهديدًا متزايدًا على المنشآت العسكرية والمدنية في المنطقة.