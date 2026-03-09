أمير منطقة تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع سمو ولي العهد

البلاد (تبوك)
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من الأسر المستحقة في المنطقة، ضمن التبرع السخي الذي قدّمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة.
ورفع سموه باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لسمو ولي العهد -حفظه الله- على هذا التبرع السخي لإسكان الأسر المستحقة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد ما توليه القيادة -أيدها الله- من عناية بالمواطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة له.
وقال سموه: “إن مبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- مبادرة إنسانية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، وترسّخ قيم التكافل الوطني، وتسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار الأسري بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة”, سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذه المنازل مباركة وأن يديم التوفيق على الجميع.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم عرضٌ مرئي عن مبادرة تبرع سمو ولي العهد بالوحدات السكنية.
بعدها ألقى أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف كلمة أكد فيها أن أمانة المنطقة، وبتوجيهات سمو أمير المنطقة وبمتابعة معالي وزير البلديات والإسكان، وبالتعاون مع مؤسسة “سكن”، تفخر بأن تكون جسرًا لهذا العطاء، وأن تشهد الأثر الإنساني لهذه المبادرة التي تحولت إلى واقع ملموس بفرحة الأسر المستفيدة وامتنانهم.
وثمّن اليوسف تبرع سمو ولي العهد -حفظه الله- لدعم تملك المساكن للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته لهذا الحفل، ولمعالي وزير البلديات والإسكان على دعمه ومتابعته المستمرة، داعيًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء.
عقب ذلك، سلم سمو أمير منطقة تبوك وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة، مؤكدين أن ما تحظى به الأسر من دعم واهتمام يعكس نهج القيادة في تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، قدّم وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته المستمرة، التي أسهمت في إنجاز مراحل المشروع في المنطقة وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يواكب تطلعات القيادة في تسريع تمكين الأسر المستحقة من السكن الملائم.
وتواصل مؤسسة “سكن”، عبر مبادرة “جود الإسكان”، تسليم الدفعات المتتالية من الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة ضمن تبرع سمو ولي العهد -حفظه الله- مع مراعاة تلبية احتياجات المستفيدين وجودة التنفيذ، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الإسكان التنموي.