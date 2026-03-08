الإقتصاد

47.62 مليار ريال ائتماناً للصادرات السعودية

صحيفة البلاد       8 مارس 2026

البلاد (الرياض)
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2025، بمبلغ إجمالي 47.62 مليار ريال سعودي، بارتفاع بنسبة 42%، مقارنة بمبلغ 33.53 مليار ريال سعودي خلال عام 2024؛ لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: إن نتائج أعمال البنك تعكس تصاعد دوره التنموي كممكن رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة؛ وفق رؤية المملكة 2030، وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل الدعم والتمكين من القيادة الرشيدة- حفظها الله.
يذكر أن البنك حصل على تصنيف ائتماني(+A) من وكالة فيتش؛ ما يعكس التوافق الكامل بين مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا وقوة المركز المالي للبنك.

