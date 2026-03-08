الإقتصاد

18 رخصة لشركات محاجر

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 18 شركة في المنافسة على رخص محاجر مواد بناء؛ لاستغلال خام الرمل والحصى في مجمعين تعدينيين بمنطقة الرياض تغطي مساحتهما نحو 18 كيلومترًا مربعًا، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستغلال الخامات المعدنية الداعمة لقطاع البناء والتشييد والمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
يُشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير المجمعات التعدينية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز معايير الحوكمة، وحماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *