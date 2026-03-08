18 رخصة لشركات محاجر

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 18 شركة في المنافسة على رخص محاجر مواد بناء؛ لاستغلال خام الرمل والحصى في مجمعين تعدينيين بمنطقة الرياض تغطي مساحتهما نحو 18 كيلومترًا مربعًا، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستغلال الخامات المعدنية الداعمة لقطاع البناء والتشييد والمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

يُشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير المجمعات التعدينية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز معايير الحوكمة، وحماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية.