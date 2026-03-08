الإقتصاد

14.5 مليار ريال تسوقاً

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، نحو 14.5 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 210.5 مليون عملية ، وتركز إنفاق المستهلكين على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16% وبقيمة 2.33 مليار ريال، وقطاع الملبوسات والإكسسوارات بنسبة 13.1% وبقيمة 1.90 مليار ريال. حسب المدن، تصدرت الرياض بنحو 4.86 مليار ريال، تشكل 33.5% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها جدة بـ 1.99 مليار بنسبة 13.7%.

