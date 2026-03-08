نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأدان الاجتماع الاعتداءات الإيرانية السافرة على عددٍ من الدول العربية، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.
حضر الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الآسيوية ناصر آل غنوم.
