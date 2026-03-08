نائب وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية موريتانيا

السياسةنائب وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية موريتانيا صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ 8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) تلقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك. وخلال الاتصال عبر وزير خارجية موريتانيا عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده ووقوفها مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها. كما بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن.