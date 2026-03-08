ورشة عمل

نظّمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان”كيفية الابتكار في المنتجات والخدمات”، ضمن برامجها الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال وتمكين رواد الأعمال والمنشآت من تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تواكب متطلبات السوق وتعزز القدرة التنافسية.

فرصة استثمارية

أعلنت أمانة المدينة المنورة طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات في المدينة المنورة، وذلك ضمن جهودها لدعم وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالمعالم الدينية والتاريخية والترفيهية وتحقيق عوائد استثمارية.

ضريبة الاستقطاع

​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر فبراير، في موعدٍ أقصاه 10 مارس الحالي ، تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا.