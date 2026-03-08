مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور نيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت المباراة مساء السبت ضمن الدور الخامس من البطولة وبدأ نيوكاسل المباراة بقوة محرزاً هدف التقدم في الدقيقة 18 عبر لاعبه هارفي بارنيس ثم تعادل سافينيو لسيتي في الدقيقة 39.