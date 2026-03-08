الرياضة

مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور نيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

البلاد (جدة)

تفوق مانشستر سيتي على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصع ليحجز مفعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء السبت ضمن الدور الخامس من البطولة وبدأ نيوكاسل المباراة بقوة محرزاً هدف التقدم في الدقيقة 18 عبر لاعبه هارفي بارنيس ثم تعادل سافينيو لسيتي في الدقيقة 39.

ولعب المهاجم المصري عمر مرموش دور البطولة عقب ذلك بعد أن أحرز هدفين للسيتيزينس في الدقيقتين 47 و65 على التوالي فقاد فريقه إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

