مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تعلن انتقال المقر الإقليمي الجديد لشركة “SAP” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مكاتب مدينة مسك

البلاد (الرياض)
أعلنت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”، انتقال المقر الإقليمي الجديد لشركة “SAP” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مكاتب مدينة مسك.
وتُعد شركة “SAP” من أبرز الشركات العالمية في تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال، وتشمل هذه الخطوة جميع كيانات الشركة في المملكة.
ويجسد هذا الانتقال التزام “SAP” المستمر بدعم السوق السعودي، ويعزز توافقها مع رؤية مدينة مسك الهادفة إلى تنمية الابتكار والتقنية وبناء الكفاءات الوطنية بما يخدم مستهدفات رؤية 2030.
ويؤكد استقطاب المقر الإقليمي للشركة مكانة المدينة بوصفها وجهة إستراتيجية للشركات العالمية الباحثة عن بيئة أعمال مصممة لتعزيز الابتكار وصناعة الأثر.
وقال النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة “SAP” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحمد الفيفي: “إن انتقال مقرنا الإقليمي إلى مدينة مسك يضع “SAP” في قلب واحدة من أكثر مجتمعات الابتكار تطورًا في المملكة، ويتيح لنا مواصلة دعم عملائنا وشركائنا والمواهب الوطنية ضمن بيئة تشجع على الإبداع والنمو”.
وتوشك مكاتب مدينة مسك على الافتتاح قريبًا، وصممت لتوفر مباني مكتبية من الدرجة الأولى، ومساحات عمل مرنة، إلى جانب سهولة الوصول إلى مرافق التجزئة والترفيه والخدمات، مما يخلق بيئة عمل حديثة وملهمة.
وسيكون مكتب “SAP” في مدينة مسك مركزًا إقليميًا لعمليات الابتكار وخدمات العملاء ومبادرات التحول الرقمي، في خطوة تعزز دور الشركة في تمكين المؤسسات وتنمية القدرات المحلية في المنطقة.
