محافظ جدة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رياضة المحركات السعودية وبرنامج “لنبادر”

البلاد (جدة)
شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رياضة المحركات السعودية، وبرنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بمحافظة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.
ومثّل “لنبادر” في التوقيع رئيس البرنامج الدكتورة فاطمة ناغي، فيما مثّل شركة رياضة المحركات السعودية الرئيس التنفيذي المهندس منصور بن علي المقبل.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لرفع جودة الحياة واستدامة الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم التعاون المشترك وبناء علاقات شراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف ومخرجات برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بجدة.
ويأتي هذا التعاون ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بشركة رياضة المحركات السعودية والذي ينفذ مبادرات اجتماعية وبيئية مستدامة تهدف إلى إشراك المجتمع ورفع عدد الممارسين للرياضة وتنمية الابتكار ومهارات الشباب من خلال الفعاليات التثقيفية المرتبطة برياضة المحركات.
يذكر أن برنامج “لنبادر” يهدف إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات المبادرات والبرامج التطوعية بالمحافظة، إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.