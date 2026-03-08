قرابة مليوني زائر للمواقيت ومساجد الحل في مكة المكرمة حتى منتصف رمضان

واس (مكة المكرمة)
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحديث البيانات التشغيلية للمواقيت ومساجد الحل حتى منتصف شهر رمضان, إذ بلغ إجمالي عدد الزوار (1,855,775) زائرًا قدموا عبر (291,094) مركبة، بالتزامن مع استمرار الجولات الرقابية الميدانية ومعالجة الملاحظات المرصودة في المواقع.
وكشفت البيانات أن المركبات توزعت إلى (19,186) مركبة كبيرة، و(89,027) مركبة متوسطة، و(180,776) مركبة صغيرة، بما يبرز تنوّع أنماط الوصول إلى المواقيت ومساجد الحل خلال الفترة الماضية.
وفي جانب المتابعة الميدانية، نُفذت (3,513) جولة رقابية أسفرت عن رصد (7,667) ملاحظة، دون تسجيل حوادث أمنية، بما يعكس استقرار سير العمل وانتظام الخدمة في المواقع.
وتوزعت أعداد الزوار على عدد من المواقع، إذ استقبل مسجد التنعيم (372,110) زوار، فيما بلغ عدد زوار ميقات يلملم (392,042) زائرًا، وميقات الجحفة (201,005) زوار، وميقات السيل الكبير (554,813) زائرًا، وميقات وادي محرم (185,516) زائرًا، في حين استقبل مسجد الجعرانة (150,289) زائرًا.
وبلغ إجمالي القوى العاملة في المواقع (800) عنصر، موزعين على مختلف المواقيت ومساجد الحل، بما يواكب حجم الحركة اليومية ويدعم انسيابية الخدمات المقدمة للزوار.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، أن الأرقام المسجلة حتى منتصف شهر رمضان تعكس انتظام الأعمال الميدانية في المواقيت ومساجد الحل وارتفاع الجاهزية التشغيلية للتعامل مع كثافة الإقبال خلال الشهر الكريم، لافتًا النظر إلى أن الفرق الميدانية تعمل وفق خطط تشغيلية ورقابية مستمرة لضمان انسيابية الحركة، وسرعة معالجة الملاحظات، والمحافظة على استقرار المواقع.
ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع بلوغ منتصف شهر رمضان، في وقت تشهد فيه المواقيت ومساجد الحل كثافة ملحوظة في أعداد القادمين، ضمن سيرٍ تشغيلي منتظم واستقرارٍ في الأداء الميداني.
