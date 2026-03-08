في يومها العالمي.. “الندوة العالمية” تشيد بجهود المملكة في تمكين المرأة

وأكدت الندوة العالمية أن ما تحظى به المرأة في المملكة من دعم وتمكين يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدرات المرأة السعودية ودورها الحيوي في صناعة المستقبل، سائلة الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.