في يومها العالمي.. “الندوة العالمية” تشيد بجهود المملكة في تمكين المرأة

البلاد (الرياض)
أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم وتمكين المرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، مؤكدة أن ما حققته المرأة السعودية من إنجازات يعكس النهج التنموي الشامل الذي تنتهجه المملكة.
وأوضحت أن المملكة قدمت نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، حيث أصبحت شريكًا أساسيًا في البناء الوطني والعمل المجتمعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 التي أولت تمكين المرأة اهتمامًا خاصًا وجعلته أحد محاورها الرئيسة.
وأشارت إلى أن برامجها الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم تولي عناية خاصة بتمكين المرأة، من خلال دعم التعليم، والتدريب المهني، وبناء القدرات، إلى جانب تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للأمهات والأسر، بما يعزز دور المرأة في تنمية مجتمعاتها والمساهمة في نهضتها.
وأكدت الندوة العالمية أن ما تحظى به المرأة في المملكة من دعم وتمكين يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدرات المرأة السعودية ودورها الحيوي في صناعة المستقبل، سائلة الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.