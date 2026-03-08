الأولى

سمو وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني

واس (الرياض)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا بدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور جعفر حسان.

وجرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة والمملكة الأردنية الهاشمية وعددٌ من دول المنطقة، والتأكيد على الدعم والمساندة لما يتخذ من إجراءات لحفظ أمنهما واستقرارهما.

