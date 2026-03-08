السياسة

سمو وزير الخارجية يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط السيد تشاي جون.

وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *