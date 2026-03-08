سمو وزير الخارجية يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط

السياسةسمو وزير الخارجية يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ 8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط السيد تشاي جون. وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.