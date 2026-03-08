سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية السويد

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزيرة خارجية مملكة السويد ماريا مالمير ستينيرغارد.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار، وإعراب مملكة السويد عن تضامنها مع المملكة وإدانتها للهجمات الإيرانية، وتقديرها لجهود المملكة في المساعدة في إجلاء رعاياها.
