حقبة جديدة من التنافسية.. انطلاق موسم 2026 للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية بجوائز مليونية وشراكات إستراتيجية

محمد الجليحي (الرياض)

تحت راية الطموح والتميز، وبخطى واثقة نحو ريادة المشهد العالمي، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن الانطلاق الرسمي لموسم 2026 من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، البطولة الأبرز في مشهد الرياضات الإلكترونية الاحترافي على مستوى المملكة. ويأتي انطلاق هذا الموسم ليدشن مرحلة متجددة من التنافس المحتدم عبر هيكلية مبتكرة تشمل أربع منتجات تنافسية، وبإجمالي جوائز مالية ضخمة تبلغ 4 ملايين ريال سعودي، حيث بدأت فعلياً منافسات الأسبوع الافتتاحي لتضع بصمتها على موسم يُرتقب أن يكون الأقوى في تاريخ الدوري.

وشهدت نسخة هذا العام توسعاً استراتيجياً في إطارها التنافسي، حيث انضمت مجموعة يلا المحدودة “Yalla Group” كشريك رسمي للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، والشريك المقدم لدوري السيدات، والذي سيحمل رسمياً اسم” دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات”.

ويتوزع الموسم الجديد على أربع منتجات رئيسية، صُممت بعناية لدعم نمو المنافسة على مختلف المستويات. وتمثل فئة “النخبة” قمة الهرم الاحترافي، حيث تتنافس نخبة الأندية واللاعبين في المملكة عبر 10 من أبرز الألعاب عالمياً، تشمل: Rainbow Six Siege X، Call of Duty: Black Ops 7، PUBG MOBILE، Rocket League، VALORANT، EAFC26، Fortnite، Call of Duty: Warzone، Overwatch 2، وApex Legends.

ولدعم القاعدة الجماهيرية وتطوير المواهب البارزة، تأتي فئة التحدي كمنصة مخصصة للارتقاء بمهارات اللاعبين عبر 6 بطولات في ألعاب: Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends, COD Mobile, Counter-Strike 2, eFootball.

ويكتمل الهيكل التنافسي عبر “دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات”، الذي يوفر بيئة احترافية مخصصة لتمكين اللاعبات السعوديات في أربع ألعاب رئيسية: Overwatch 2، VALORANT، EAFC26، وCall of Duty: Black Ops 7، ما يعزز حضور المرأة في هذا القطاع الحيوي ويدعم مستهدفات التمكين والشمول.

وإلى جانب هذا الهيكل الرئيسي، يبرز “الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية” كدوري احترافي متخصّص يركّز بشكل حصري على مجتمع ألعاب القتال. ويُعد هذا الدوري بمثابة المسار الأمثل لعشاق هذه الألعاب، حيث يهدف إلى بناء وتأسيس بطولات مجتمعية قوية، إلى جانب احتضان وتعزيز نخبة المواهب المحلية. ومن خلال توفير بيئة تنافسية احترافية، يعمل الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية على تمكين اللاعبين من صقل مهاراتهم، والارتقاء بهم من منافسين على المستوى المحلي إلى أبطال مؤهلين ينافسون في كبرى المحافل الدولية لألعاب القتال.

وعلى مستوى الأندية، تبقى بطولة الأندية من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية هي الحدث الأهم، حيث تجمع الفرق النقاط بناءً على أدائها في كافة بطولات الدوري طوال الموسم، ليحصد النادي المتصدر في نهاية العام جائزة كبرى قدرها مليون ريال سعودي. وبعد سيطرة مطلقة في موسم 2025، تُوّج نادي Twisted Minds باللقب، ليبقى السؤال الذي يتردد في أوساط مجتمع الألعاب؛ هل سيتمكنون من الحفاظ على عرشهم، أم سيبرز بطل جديد يقتنص اللقب الأغلى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله النصر، مدير قسم منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “نحن متحمسون لانطلاق موسم 2026 بهذه الهيكلية الديناميكية الجديدة. هدفنا هذا العام هو خلق فرص أوسع لكافة فئات اللاعبين، بدءاً من الهواة المتحمسين وصولاً إلى المحترفين والنخبة. ويأتي هذا الموسم مرتكزاً على تعزيز تجربة اللاعبين والجماهير على حد سواء، مع التزامنا بتقديم نسخة تُعد الأكثر تنافسية وجودة منذ انطلاق الدوري. ستكون المنافسات شرسة، والمواهب اليوم أقوى من أي وقت مضى، ولا يسعنا الانتظار لنرى من سيتصدر المشهد في النهاية”.

ويُعد الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية ركيزة أساسية في منظومة الرياضات الإلكترونية بالمملكة، وبفضل نظامه الجديد، يستعد موسم 2026 لتقديم لحظات لا تُنسى، وتتويج أبطال جدد، ومواصلة مهمته الرئيسية في اكتشاف المواهب وصقل الجيل القادم من أبطال الرياضات الإلكترونية السعوديين.