تنظيم خدمات المستشار الآلي

البلاد (الرياض)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية؛ شملت تنظيم ممارسة أعمال خدمات المستشار الآلي باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء؛ بهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة عبر التقنيات الحديثة، ويفتح قنوات استثمارية جديدة.

تتضمن لتعديلات التنظيمية المعتمدة، إلزام مؤسسات السوق بوضع نظم وإجراءات رقابية، تضمن سلامة وكفاءة الخوارزميات والتقنيات المستخدمة، وأجازت لمؤسسات السوق المرخصة تقديم خدمة المستشار الآلي، شريطة ألا تتركز استثمارات المحفظة الاستثمارية على أصل واحد، أو أوراق مالية لمصدر واحد.