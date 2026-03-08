تقرير استخباراتي أمريكي يحذر: الهجوم على إيران قد لا يطيح بالنظام

البلاد (واشنطن)

كشف تقرير سري أعدّه مجمع الاستخبارات الوطني الأمريكي، أن شن هجوم واسع النطاق على إيران بقيادة الولايات المتحدة، من غير المرجح أن يؤدي إلى إسقاط المؤسسة العسكرية والدينية الراسخة في طهران. يأتي هذا التقرير في وقت تتحدث فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب عن حرب “لم تبدأ إلا للتو”، مع استمرار العمليات الجوية والبحرية المكثفة ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي.

وأكد التقرير، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة لصحيفة “واشنطن بوست”، أن المؤسسة الدينية والعسكرية الإيرانية ستستمر في العمل وفق بروتوكولات للحفاظ على استمرارية السلطة، حتى في حال مقتل المرشد علي خامنئي، فيما اعتبرت التقديرات احتمال وصول المعارضة الإيرانية المنقسمة إلى السلطة “غير مرجح”.

وشدد التقرير على أن الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية تشمل عمليات بحرية في المحيط الهندي ومواجهات صاروخية قرب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، دون أن يتطرق إلى سيناريوهات إرسال قوات برية أميركية إلى داخل إيران أو تسليح المعارضة الأكراد لإشعال تمرد داخلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: إن أهداف عملية “الغضب الملحمي” تتضمن تدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتفكيك البحرية الإيرانية، وإنهاء قدرة طهران على تسليح وكلائها، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن النظام الإيراني يتعرض لـ”سحق كامل”.

من جانبها، رفضت السلطات الإيرانية أي تدخل خارجي في اختيار القيادة، حيث أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن “مصير إيران سيقرره الشعب الإيراني وحده”. وأشار الخبراء إلى أن أي محاولة لفرض نتائج سياسية من قبل ترامب تبقى محدودة طالما بقيت المؤسسة الدينية والعسكرية متماسكة، موضحين أن النظام الإيراني قادر على الحفاظ على سلطته داخل البلاد، حتى مع تراجع نفوذه خارجياً.

ويأتي هذا التقييم الاستخباراتي في وقت تتوسع فيه العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مع خطط لاستدعاء قوات إضافية ومضاعفة إنتاج الأسلحة، وسط تحذيرات من استمرار التصعيد الإقليمي وتأثيره على استقرار الشرق الأوسط والعالم.