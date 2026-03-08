تعادل الاتفاق والشباب في روشن

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فريق الاتفاق أمام ضبفه الشباب، التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب ايجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
تقدم خالد الغنام للاتفاق في الدقيقة 51، فيما جاء هدف التعادل للشباب عن طريق القائد يانيك كاراسكو في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة في المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري روشن.
