الرئيسية
/
/
/
/
/
تعادل الاتفاق والشباب في روشن
الرياضة

تعادل الاتفاق والشباب في روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فريق الاتفاق أمام ضبفه الشباب، التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب ايجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

تقدم خالد الغنام للاتفاق في الدقيقة 51، فيما جاء هدف التعادل للشباب عن طريق القائد يانيك كاراسكو في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة في المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *