تحذير من احتمالية استهداف المقاتلين المدعومين من طهران.. اعتراض مسيرات استهدفت مقاراً كردية بالعراق

البلاد (بغداد)

تصاعدت حدة التوتر في شمال العراق، خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تهديدات وتحركات مرتبطة بالتوترات الإيرانية الإقليمية، فيما أعلنت قوات الأمن الكردية اعتراض مسيّرات محملة بمتفجرات فوق مدينة إربيل، في حادثة اعتُبرت مؤشراً على امتداد النزاع الإيراني-الأمريكي إلى الأراضي العراقية.

وأوضحت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض أربع طائرات مسيرة مفخخة قبل وصولها إلى أهدافها، وسقط حطام إحدى المسيّرات قرب فندق في المدينة دون تسجيل إصابات. وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود التحالف لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، في وقت تحذر فيه واشنطن من احتمالية استهداف المقاتلين المدعومين من إيران للفنادق التي يرتادها الأجانب.

وفي تحذير مباشر، قال مسؤول إيراني بارز في تصريحات أمس (السبت): “إذا قامت جماعات انفصالية في المنطقة بأي تحرك ضد وحدة أراضي إيران، فسوف نسحقها”، في إشارة إلى النشاطات المحتملة لبعض الأحزاب الكردية المعارضة أو الجماعات المسلحة في شمال العراق. وأشار فصيل شيعي مسلح إلى أنه سيتصدى بحزم لأي محاولة لاستخدام شمال العراق كمنطلق لهجوم بري على إيران، مؤكداً استعداده لرد مباشر على أي تحرك قد يهدد الأمن الإيراني.

وتتعرض مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان بشكل شبه يومي لهجمات بالطيران المسير والصواريخ من جانب القوات الإيرانية وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق، في سياق تصعيد أمني مستمر يربط بين النزاع في إيران والأمن الإقليمي في العراق.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً برئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، حيث تم التأكيد على رفض الاعتداءات التي تطال المدن العراقية، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لمهاجمة دول الجوار، ودعم كل الإجراءات الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الأحداث التي تُظهر اتساع نطاق النزاع الإيراني- الأمريكي خارج الحدود الإيرانية، بما يشمل دول الجوار مثل العراق ولبنان، وتؤكد المخاوف من أن تتحول مناطق مثل كردستان العراق إلى مسرح مباشر لتوترات عسكرية وسياسية إقليمية معقدة.