بعد مقتل المرشد علي خامنئي.. مرجع إيراني يدعو لتنصيب قائد أعلى جديد

البلاد (طهران)

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أمس (السبت)، أن المرجع الديني الإيراني مكارم الشيرازي دعا إلى اختيار مرشد أعلى جديد فوراً، مؤكداً أن هذه الخطوة “ضرورية للمساعدة في تحسين إدارة شؤون البلاد” في ظل الأزمة السياسية والأمنية التي تواجهها إيران بعد اندلاع الحرب الأخيرة.

وجاءت تصريحات الشيرازي بعد يوم من وفاة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي؛ إثر قصف أميركي-إسرائيلي استهدف مقر إقامته، في ما يعد أول ضربة مباشرة للقيادة الإيرانية منذ بداية العمليات العسكرية في 28 فبراير الماضي.

وفي سياق تحضيرات القيادة الإيرانية، أفاد التلفزيون الرسمي أن مجلس القيادة اجتمع لمناقشة كيفية عقد اجتماع لمجلس خبراء القيادة، الهيئة الدينية التي تتولى اختيار المرشد الأعلى الجديد. ويضم المجلس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورجل الدين آية الله علي رضا أعرافي، في حين لم يقدم البيان أي جدول زمني محدد لاختيار المرشد الجديد، ولم يوضح ما إذا كان اجتماع مجلس الخبراء سيتم حضوريًا أو عن بعد.

يذكر أن المباني المرتبطة بمجلس خبراء القيادة، المؤلفة من 88 عضوًا، تعرضت لهجمات خلال الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى العملية الانتخابية للمرشد الأعلى الجديد، وأثار مخاوف من فراغ قيادي قد يؤثر على استقرار البلاد داخليًا وإقليميًا.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد واسع في العمليات العسكرية، مع استمرار الضربات الأميركية والإسرائيلية على أهداف استراتيجية داخل إيران، وردود فعل إيرانية على القواعد العسكرية الأميركية في دول الخليج، ما يزيد من الضغوط على القيادة الإيرانية الجديدة التي سيُفترض أن تتولى إدارة الأزمة.

ويعكس دعوة الشيرازي الحاجة الملحة لملء الفراغ القيادي بسرعة لضمان إدارة شؤون البلاد بفعالية، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الأمنية والاقتصادية على إيران والمنطقة بأكملها.