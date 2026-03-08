النصر يصعق نيوم بهدف قاتل ويحافظ على صدارته لـ” روشن”

محمود العوضي (جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
حافظ فريق النصر على صدارته لدوري روشن، بعدما صعق ضيفه فريق نيوم، بهدف قاتل دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في ختام منافسات الجولة الـ25 من البطولة.
شهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة؛ حيث سيطر النصر على مجريات المواجهة في محاولة لإحراز هدف مبكر، لكن دفاع نيوم حرم لاعبي الأصفر من الوصول إلى الشباك.
وأهدر عبدالله الحمدان العديد من الفرص المحققة، وسط محاولات من جواو فيليكس وساديو ماني لهز الشباك، قابله استبسال دفاعي من الضيوف.
تألق حارس مرمى نادي نيوم لويس ماكسيميانو، في العديد من الهجمات؛ حيث حرم لاعبي النصر من تسجيل هدف وتصدى لعدة كرات خطرة من داخل منطقة الجزاء وخارجها.
وواصل ماكسيميانو تألقه في المباراة؛ حيث حرم ماني وفيليكس من تسجيل هدفين محققين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليحافظ على نظافة شباكه.
وفي الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من اللقاء، نجح الفرنسي محمد سيماكان في تسجيل هدف قاتل للنصر، بعد عرضية رائعة من جواو فيليكس، حولها سيماكان إلى شباك نيوم برأسية قوية، ليخطف العالمي فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 64 في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، بينما جاء نيوم في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.
سياماكان يسجل الهدف الأول للنصر في اللحظات الأخيرة من المباراة في الدقيقة 95.#النصر 1 × 0 #نيوم pic.twitter.com/8KwvovhAfb#صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_نيوم | #النصر_نيوم@SPL| @mosgovsa | @AlNassrFC | @NEOMSportsClub
