القادسية يقلب الطاولة على الخلود برباعية

البلاد (جدة)

حقق فريق القادسية فوزًا عريضًا على مضيفه الخلود برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس في ختام الجولة 25 من دوري روشن.

افتتح الخلود التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه راميرو اينريك بعد مرور أربع دقائق فقط من البداية، قبل أن يرد القادسية بقوة ويقلب النتيجة لصالحه.

وكان اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس نجم المباراة الأول، حيث سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 2 و24، ليصبح بذلك متساويًا مع إيفان توني مهاجم الأهلي على صدارة هدافي الدوري برصيد 24 هدفًا لكل منهما.

وأضاف الإيطالي ماتيو ريتيجي هدفين آخرين للقادسية في الدقيقتين 21 و74، ليؤكد تفوق فريقه ويضع النقاط الثلاث في رصيده.

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخلود عند 24 نقطة، متراجعًا إلى المركز الرابع عشر.