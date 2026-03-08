الرياضة

الفيحاء يدك شباك الأخدود بخماسية

البلاد (جدة)

دك فريق الفيحاء شباك نظيره نظيره الأخدود بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في ختام الجولة الـ25 من «دوري روشن».

افتتح صبري دهل شريط أهداف المباراة لصالح الفيحاء في الدقيقة 11، وأضاف سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 55، ثم الثالث في الدقيقة 61، ثم سجل جيسون الهدف الرابع في الدقيقة 66، واختتم ميبوسي مهرجان الأهداف في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الفيحاء إلى النقطة 30 في المركز العاشر، بينما جاء الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

 

 

 

 

 

