الفيحاء يدك شباك الأخدود بخماسية

البلاد (جدة)
دك فريق الفيحاء شباك نظيره نظيره الأخدود بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في ختام الجولة الـ25 من «دوري روشن».
افتتح صبري دهل شريط أهداف المباراة لصالح الفيحاء في الدقيقة 11، وأضاف سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 55، ثم الثالث في الدقيقة 61، ثم سجل جيسون الهدف الرابع في الدقيقة 66، واختتم ميبوسي مهرجان الأهداف في الدقيقة 91.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الفيحاء إلى النقطة 30 في المركز العاشر، بينما جاء الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.
الفيحاء يفتتح تسجل الأهداف عن طريق صبري دهل في الدقيقة 11 .
#الأخدود 0 × 1 #الفيحاء
الفيحاء يوسع الفارق بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ألفا سيميدو في الدقيقة 55.
#الأخدود 0 × 2 #الفيحاء
ثالث أهداف الفيحاء عن طريق سكالا في الدقيقة 61 .
#الأخدود 0 × 3 #الفيحاء
الفيحاء يسجل الهدف الخامس عن طريق جانفولا في الدقيقة 90.
#الأخدود 0 × 5 #الفيحاء
