السياسة

البديوي: الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستهداف البنية التحتية في مملكة البحرين ودولة الكويت أعمال عدوانية خطيرة تؤكد النهج التصعيدي لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف البنية التحتية في مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يعكس النهج التصعيدي الذي تنتهجه إيران، ويجسد استمرار سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد البديوي أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ويتنافى بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار، ويمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن واستقرار دول مجلس التعاون، والإضرار باستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ودعا  المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حدٍ فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا معهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وصون سيادتهما والحفاظ على سلامة منشآتهما الحيوي
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *