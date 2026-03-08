البديوي: الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستهداف البنية التحتية في مملكة البحرين ودولة الكويت أعمال عدوانية خطيرة تؤكد النهج التصعيدي لإيران وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة

البلاد (الرياض)
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف البنية التحتية في مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يعكس النهج التصعيدي الذي تنتهجه إيران، ويجسد استمرار سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد البديوي أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا ومرفوضًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ويتنافى بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار، ويمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن واستقرار دول مجلس التعاون، والإضرار باستقرار أسواق الطاقة العالمية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حدٍ فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا معهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وصون سيادتهما والحفاظ على سلامة منشآتهما الحيوي
وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا وقوفه صفًا واحدًا معهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وصون سيادتهما والحفاظ على سلامة منشآتهما الحيوي