الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين التصعيد الإيراني ضد أهداف حيوية في منطقة الخليج

البلاد (القاهرة)
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, مجددًا وبأشد العبارات، التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج.
وأكد في بيان أن هذا التصعيد المتهور وغير المبرر يمثل خطأً هائلًا في الحسابات يتعين على إيران مراجعته فورًا.
وجدد أبو الغيط تأكيده أن إيران تمارس عدوانًا ضد الشعوب باستهدافها منشآت حيوية وأهدافًا مدنية، وأنها تدخل المنطقة كلها في مسار بالغ الخطورة عبر تصعيدها غير المحسوب ضد السكان والأهداف الحيوية والمنشآت المدنية.
وقال الأمين العام للجامعة: “إنه يتابع عن كثب تطورات التصعيد الإيراني، معتبرًا أنه يمثل إستراتيجية يائسة ضد دول لم تشارك في الحرب ولم تسعَ إليها، ولن يكون من شأن هذه الإستراتيجية سوى تعميق الكراهية والعداء في المنطقة”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

