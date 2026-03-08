الأمير عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بالنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، عبّر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في شهيدي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية الكويتية، جراء الاعتداء الإيراني السافر على دولة الكويت، سائلًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
وأكد سموه خلال الاتصال وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.
كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن وزارتي الداخلية في البلدين تعملان كجهاز واحد تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك بينهما.
