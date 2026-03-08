الأمير خالد بن فيصل يتسلم تقرير أعمال الجهات وخدماتها المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان

البلاد (جدة)
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، تقريرًا عن أعمال الجهات والخدمات التي تقدمها لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان.
وتضمّن التقرير الذي سلّمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تفصيلًا عن جهود القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، إضافةً إلى الخطط المُزمع تنفّيذها في الفترة المقبلة، التي تركّز على تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء رحلتهم الإيمانية.
وقدّم سموّه شكره للعاملين في مختلف الجهات، نظير ما يقدمونه من أعمال جليلة للتسهيل على قاصدي أطهر البقاع وأقدسها، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخّرت جميع الإمكانات وهيأت المرافق، ونفّذت المشاريع العملاقة، وحشدت الكوادر البشرية، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في يُسر وسكينة.
وأشاد سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتكامل الجهات وتناغمها في أداء المهام والواجبات الموكلة إليها، الذي انعكس -ولله الحمد- إيجابًا على نجاح الخطط حتى الآن، حاثًا الجميع على مواصلة العمل وتكثيف الجهود والتحلي بالإرادة والإخلاص خلال ما تبقّى من أيام الشهر الفضيل، لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة، سائلًا الله أن يُكلّل الجهود بالتوفيق والنجاح.