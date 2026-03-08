“أُسر” تطلق 8 مشاريع ومبادرات تنموية بقيمة 15 مليونًا في حفلها السنوي

احتفت بمنجزات 2025.. ومنحت وسام الأثر لعدد من الجهات .. ووقعت 4 اتفاقيات جديدة

* الغربي: نعظم الأثر التنموي للجمعية وشركائها ونحقق الاستدامة لمستفيديها

* ⁠القحطاني: مشاريعنا ومبادرتنا التنموية لعام 2026 تخدم أكثر من 8 آلاف مستفيد بزيادة 30 في المائة

البلاد (الرياض)

أطلقت جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر”؛ 8 مشاريع ومبادرات تنموية بقيمة 15 مليونًا في حفلها السنوي البارحة؛ بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وشركاء النجاح، والداعمين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من الشخصيات المجتمعية.

كما احتفت الجمعية خلال الحفل بمنجزات عام 2025 واستعرضت أبرز المشاريع والمبادرات التنموية التي نفذتها الجمعية خلال العام؛ واطلقت حزمة مشاريع نوعية لعام ٢٠٢٦ ،تشمل: فرصة، منطلقات، صنع في منزلي، لنمكنهم، تمكين الأسر، استديوهات أعمال الأسر، حاضنة أسر، المرشد الريادي، عبور، أكمام، كرام، الصندوق الوقفي، بصائر، متضافرة، هتن، العطاء الرمضاني، دعمنا لأسرنا، منتدى الأسر الأول، ١٢ معرضا، ترميم المنازل، بركة، تاجر المستقبل، أنامل ريادية، صناعة التغيير، المقاصف المدرسية، ثمرة، طموح، ريادي.

وركزت الجمعية فيها مشاريعها التنموية على تمكين الأسر المستفيدة اقتصاديًا، وبناء قدراتها الإنتاجية، وتعزيز استقرارها الاجتماعي، في إطار رؤية تنموية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم توجهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي الإجمالي إلى 5 %.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن فالح الغربي في كلمته؛ أن ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التمكين، واستثمار مباشر لبناء قدرات الأسر وتحويلها إلى عناصر فاعلة في الاقتصاد المحلي.

وشدد الغربي على أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة يمثل ركيزة أساسية لـ “أُسر” لتعظيم الأثر التنموي للجمعية وشركائها ومستفيديها وتحقيق الاستدامة.

واختتم رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر”؛ بالتأكيد على استمرار الجمعية في إطلاق مشاريع نوعية خلال المرحلة المقبلة، تسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز مكانتها كشريك تنموي موثوق في مجال تمكين الأسر الاقتصادية.

وفي نفس السياق منحت الجمعية وسام الأثر لهذا العام إلى كل من: شركة يونيكوم واستلمه عبدالرحمن البليهد، ويحيى الكبسي، ورجل الأعمال نايف الزندي، واللواء عبدالله بن ثابت الحارثي، وشركة نهار الدلبحي للمحاماه والاستشارات القانونية، واستلمه نهار بن ضيف الله الدلبحي.

وفي هذا السياق، كشف المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية «أسر» مشبب بن محمد القحطاني؛ بأن عام 2026 ليس مجرد عام جديد، بل عام توسع وأثر واستدامة- بفضل الله- ثم بفضل دعم وتمكين مجلس الإدارة والشركاء ومنسوبي الجمعية.

وأضاف: ستخدم مشاريعنا ومبادرتنا التنموية لعام 2026 أكثر من 8 آلاف مستفيد بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي؛ ما بين تمكين اقتصادي، وتوظيف للأسر المستفيدة وأبنائها، ودعم تنموي مستدام.

وأردف: نحن لا نقدم إعانات؛ بل نخلق فرصا استثمارية مستدامة، ولا نبحث عن أرقام ؛بل نصنع قصص نجاح حقيقية.

وشهد الحفل؛ توقع 4 اتفاقيات جديدة مع كلٌ من: شركة الوطنية الإقتصادية للتجارة (الوطنية)، وشركة يونيمارك (unimark)، وصحيفة النهار السعودية، وشركة ايقڤ (EGIV).

وتكريم الشركاء والداعمين، والجهات المساهمة في دعم برامج الجمعية، تقديرًا لدورهم في تمكين الأسر وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.