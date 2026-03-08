السياسة

أمين مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على موقع سكني بمحافظة الخرج

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي, عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف منشأة سكنية؛ مما نتج عنه حالتا وفاة وإصابة (12) مقيمًا بمحافظة الخرج.
وأكد أن هذا الاعتداء الإجرامي الإيراني يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف سلامة المدنيين والبنى التحتية، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وشدد الأمين العام، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددًا موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدوانية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *