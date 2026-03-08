الأولى

أكد تعدد طرق تصدير الطاقة.. متحدث «المالية»: الوضع المالي للسعودية قوي والأنشطة الاقتصادية تسير طبيعياً

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1447 هـ       8 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أكدت وزارة المالية أن الوضع المالي للسعودية قوي ، والأنشطة الاقتصادية مستمرة في جميع أنحاء المملكة ، والعمل يسير بشكل طبيعي.   وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح لـ (رويترز): نواصل تقييم المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، وتؤكد البيانات الحالية أن وضعنا المالي وتوقعاتنا لا تزال قوية رغم التطورات الإقليمية.
وأضاف: إن البنية التحتية لتصدير الطاقة لدينا متينة، وتتمتع المملكة بالمرونة اللازمة لاستخدام طرق تصدير متعددة، منها البحر الأحمر، مجددًا التأكيد بأن المملكة تتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبها وأراضيها، وضمان حماية أمنها واستقرارها.
تأتي هذه التصريحات، بعد أن شنت إيران اعتداءات غادرة وآثمة على مختلف أنحاء الخليج في استهداف غير مبرر، ردًا على الحملة الأمريكية – الإسرائيلية على طهران التي دخلت يومها السابع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *