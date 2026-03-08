أكد تعدد طرق تصدير الطاقة.. متحدث «المالية»: الوضع المالي للسعودية قوي والأنشطة الاقتصادية تسير طبيعياً

البلاد (الرياض)

أكدت وزارة المالية أن الوضع المالي للسعودية قوي ، والأنشطة الاقتصادية مستمرة في جميع أنحاء المملكة ، والعمل يسير بشكل طبيعي. وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح لـ (رويترز): نواصل تقييم المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، وتؤكد البيانات الحالية أن وضعنا المالي وتوقعاتنا لا تزال قوية رغم التطورات الإقليمية.

وأضاف: إن البنية التحتية لتصدير الطاقة لدينا متينة، وتتمتع المملكة بالمرونة اللازمة لاستخدام طرق تصدير متعددة، منها البحر الأحمر، مجددًا التأكيد بأن المملكة تتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبها وأراضيها، وضمان حماية أمنها واستقرارها.

تأتي هذه التصريحات، بعد أن شنت إيران اعتداءات غادرة وآثمة على مختلف أنحاء الخليج في استهداف غير مبرر، ردًا على الحملة الأمريكية – الإسرائيلية على طهران التي دخلت يومها السابع.