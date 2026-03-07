وزارة الدفاع القطرية تتصدى لـ(9) طائرات مسيرة وتسقط أخرى في منطقة غير مأهولة دون خسائر

واس (الدوحة)
تمكنت القوات المسلحة القطرية الجمعة من التصدي لـ(10) هجمات إيرانية بطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان، أن دولة قطر تعرضت لهجمات من إيران بعدد (10) طائرات مسيرة، ابتداء من فجر الجمعة، وحتى بداية مساء الجمعة حيث نجحت القوات المسلحة في التصدي لـ(9) طائرات مسيرة، بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة في منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل أي خسائر.
وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، داعية المواطنين القطريين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م