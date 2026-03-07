الرئيسية
في روشن.. الهلال يقسو على النجمة برباعية
في روشن.. الهلال يقسو على النجمة برباعية

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1447 هـ       7 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على نظيره النجمة، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 بدوري روش.

أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب النجمة ناصر الهليل في الدقيقة 39، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق الهلال اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 43، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لداخل الشباك.

وأرسل متعب الحربي تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47، لكن الركلة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى النجمة.

وعاد كريم بنزيما ليسجل هدف الثاني في المباراة في الدقيقة 81، بعدهلا عزز مالكوم النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يختتم سافيتش الأهداف في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي في عدد النقاط مع النصر الوصيف والذي يستعد لمواجهة مرتقبة أمام نيوم.

وعلى الجانب الأخر، تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.

 

