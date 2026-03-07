سمو وزير الدفاع يلتقي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في الرياض، قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وجرى خلال اللقاء بحث الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.
وتمنّى الجانبان بأن يغلّب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل، والابتعاد عن الحسابات الخاطئة.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيّاض بن حامد الرويلي، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الباكستاني سكرتير قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق.
