تكليف الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً تنفيذياً لنادي سباقات الخيل   

محمد الجليحي (الرياض)

وافق مجلس إدارة نادي سباقات الخيل على طلب زياد بن سعد المقرن الرئيس التنفيذي للنادي بإعفائه من منصبه، وذلك في اجتماعه السابع عشر المنعقد مساء يوم الخميس ١٦ رمضان ١٤٤٧هـ الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، هذا وقد قرر المجلس تعيينه مستشارًا لمجلس الإدارة.

كما قرر المجلس تكليف صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود، رئيساً تنفيذياً للنادي، إضافةً إلى استمراره بمهام الأمين العام لمجلس الإدارة.

على أن تسري هذه القرارات اعتبارًا من يوم الأحد 10 شوال 1447هـ الموافق 29 مارس 2026م.

وقد عبّر صاحب السمو الملكي رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم لزياد المقرن على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المنصب، وما تحقق خلالها من إنجازات، متمنين له التوفيق في مهامه القادمة، كما تمنوا لسمو الأمير سلمان بن عبدالله التوفيق والسداد في مهامه.

ويتمتع سمو الأمير سلمان بن عبدالله بخبرة في الحوكمة المؤسسية وإدارة أعمال مجالس الإدارة واللجان، حيث يشغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل، إلى جانب عمله رئيسًا لأمانة مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وقد أسهم في تطوير أطر الحوكمة وتنظيم أعمال المجالس واللجان، وعمل على عدد من المبادرات والمشروعات المؤسسية، من أبرزها تأسيس وتنظيم أعمال الأمانة العامة لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل ولجانه المنبثقة، إضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة في مجلس إدارة هيئة الفروسية ولجانه المنبثقة.

كما عمل سموه سابقًا في هيئة تطوير بوابة الدرعية، إلى جانب خبرته في السلك الأكاديمي التي امتدت لما يقارب تسع سنوات. ويحمل سموه درجة الماجستير في القانون الدولي والتفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة من جهات محلية ودولية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل على هذه الثقة، مؤكدًا حرصه على العمل مع المجلس والإدارة التنفيذية لتعزيز مسيرة النادي ودعم تطوير قطاع سباقات الخيل في المملكة.

كما أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لزياد بن سعد المقرن على دعمه وتمكينه خلال الفترة الماضية، متمنيًا لسعادته التوفيق والسداد في مهامه القادمة.