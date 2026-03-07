متابعات

انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في محافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1447 هـ       7 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
انطلقت فعاليات معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، الذي يقام في الفترة (16- 19) رمضان 1447هـ، وذلك في مجمع ردسي مول بمحافظة جدة.
ويستعرض معرض وزارة الداخلية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وجهودها في موسم العمرة؛ للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وخدمة “فرجت”، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *