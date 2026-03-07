الخليج يقلب الطاولة على الحزم بثنائية في روشن

البلاد (جدة)
حقق الخليج فوزًا مهمًا على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي.
سجل هدفي الخليج كل من كوستاتس فورتونيس “ركلة جزاء” وماسوراس في الدقيقتين 60 و72، بينما جاء هدف الحزم الوحيد عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الخليج إلى 30 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 28 نقطة في المركز الـ 11 بجدول ترتيب دوري روشن.
نواف الحبشي يسجل الهدف الأول للحزم في الدقيقة 54#الخليج 0 × 1 #الحزمpic.twitter.com/piFnku6C32#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_الحزم | #الخليج_الحزم@alhazem_fc | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 6, 2026
فورتونيس يسجل الهدف الأول لصالح الخليج من ركلة جزاء#الخليج 1 × 1 #الحزمpic.twitter.com/oC0SuRCahL#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_الحزم | #الخليج_الحزم@alhazem_fc | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 6, 2026
ماسوراس يسجل الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 72#الخليج 2 × 1 #الحزمpic.twitter.com/Gejvv6D6UG#صحيفة_البلاد | #نادي_الخليج | #نادي_الحزم | #الخليج_الحزم@alhazem_fc | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 6, 2026