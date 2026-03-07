الرياضة

الخليج يقلب الطاولة على الحزم بثنائية في روشن

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1447 هـ       7 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق الخليج فوزًا مهمًا على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل هدفي الخليج كل من كوستاتس فورتونيس “ركلة جزاء” وماسوراس في الدقيقتين 60 و72، بينما جاء هدف الحزم الوحيد عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الخليج إلى 30 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 28 نقطة في المركز الـ 11 بجدول ترتيب دوري روشن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *